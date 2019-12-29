العراق يستهل مشواره في غرب اسيا للشابات بالخسارة امام الامارات

رياضة 2019-12-29 | 16:16 2,038 مشاهدة خسر منتخبنا الوطني للشابات تحت ١٨ سنة اولى مبارياته في بطولة غرب اسيا الثانية التي انطلقت في العاصمة البحرينية المنامة وذلك امام المنتخب الاماراتي 4-2. واقيمت المباراة ضمن منافسات المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا الثانية للشابات دون 18 عاماً بكرة القدم وذلك في المباراة التي أقيمت على ستاد مدينة خليفة الرياضية في البحرين. وسجلت للإمارات شهد الزرقان في الدقيقتين 24 و62، مريم البلوشي (64) ونجلا الجاسمي (79)، وللعراق تبارك مؤيد (65 و74). المحرر: محمد خليل

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