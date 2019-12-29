اندلاع حريق داخل مطعم في ايسر الموصل

افاد مصدر امني، الاحد، باندلاع حريق داخل مطعم في الجانب الايسر من الموصل.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا اندلع، عصر اليوم، داخل مطعم في حي المصارف في جانب الايسر لمدينة الموصل، دون إصابات بشرية".
يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.
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