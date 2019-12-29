التربية تكشف تفاصيل استثناء بعض كوادر الوزارة من قانون التقاعد الجديد

كشفت وزارة التربية، الأحد، تفاصيل استثناء بعض كوادر الوزارة من قانون التقاعد الجديد.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "وزيرة التربية سها خليل العلي بك سبق وان طرحت خلال اجتماعات مجلس الوزراء موضوع استثناء اساتذة الاختصاصات النادرة والكوادر الاشرافية وخبراء الوزارة من قانون التقاعد الجديد الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرا بسبب حاجة الوزارة لهم".
ونقلت الوزارة عن العلي بك قولها، أن "وزارة التربية تنتظر الرد من مجلس الوزراء بخصوص موضوع الاستثناء بعد رفعه الى مجلس النواب والتصويت عليه".
ونقلت الوزارة عن العلي بك قولها، أن "وزارة التربية تنتظر الرد من مجلس الوزراء بخصوص موضوع الاستثناء بعد رفعه الى مجلس النواب والتصويت عليه".
وأشارت إلى "حاجة وزارة التربية الماسة الى أساتذة الاختصاص النادر والكوادر الاشرافية وخبراء وزارة التربية"، مشددة على "اعتزاز الوزارة العالي والكبير بجميع الكوادر التربوية وجهودها في الارتقاء بالعمل التربوي وتطويره".
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