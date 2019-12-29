رئاسة البرلمان: لن تكون هناك استثناءات كبيرة على قانون التقاعد

أكد نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الاحد، عدم وجود استثناءات كبيرة على قانون التقاعد الموحد، بعد أن انهى البرلمان اﻟﻘﺮاءة اﻷوﻟﻰ لمشروع ﺗﻌﺪﻳﻞ القانون.

وذكر الكعبي في بيان نقلته وكالة الانباء العراقية، انه "لن تكون هناك استثناءات كبيرة في قانون التقاعد، بهدف ضمان توفير درجات وظيفية لحملة الشهادات العليا والخرجين والعاطلين عن العمل".

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واضاف ان "مجلس النواب يعمل من اجل استمرار الخبرات والكفاءات العلمية والتخصصية في دوائر الدولة والجامعات".

وأﻧﻬﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء الماضي، اﻟﻘﺮاءة اﻷوﻟﻰ لمشروع ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ الموحد.