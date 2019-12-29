الدفاع تعلن أعداد المفسوخة عقودهم العائدين إلى الخدمة

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مجمل ما تم إعادتهم الى الخدمة لغاية يوم الاحد، من المفسوخة عقودهم بلغ 60766".

وكانت وزارة الدفاع قد اعلنت في (19 كانون الاول 2019) عن إعادة 59979 من المفسوخة عقودهم إلى الخدمة.

