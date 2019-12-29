قائممقام الكرمة: نسبة انتعاش الواقع الزراعي شرقي الفلوجة وصل الى 65 %

أفاد قائممقام قضاء الكرمة بمحافظة الانبار احمد مخلف الحلبوسي، الاحد، بان نسبة انتعاش الواقع الزراعي في مناطق شرقي مدينة الفلوجة وصلت للمرة الاولى منذ تحرير مدن الانبار الى اكثر من 65%.
وأضاف ان" الواقع الزراعي في مناطق شرقي مدينة الفلوجة سجل طفرة نوعية في عملية الاكتفاء الذاتي لسكان تلك المناطق فضلاً عن سد حاجة مدن الانبار الاخرى من المحاصيل الزراعية المتنوعة دون الاستعانة بالمحاصيل المستورة"، مبينا ان" خطة الحكومة المركزية وبالتعاون مع الحكومة المحلية والمنظمات الانسانية ساهمت في انتعاش الواقع الزراعي لتلك المناطق محققتا نسبة انتعاش لم تحققها منذ اعوام".
وأشار الحلبوسي، إلى ان "استقرار الاوضاع الامنية في عموم مدن الانبار عامل فعال في تحقيق هذه النسبة التي تعد انجاز كبير على صعيد تحقيق هذه النسبة".
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