قائممقام الكرمة: نسبة انتعاش الواقع الزراعي شرقي الفلوجة وصل الى 65 %

وقال الحلبوسي لـ الخليج 365، إن "نسبة الانتعاش في الواقع الزراعي في عموم مناطق قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة، وصل الى أكثر من 65% للمرة الاولى منذ اكثر من ثلاثة اعوام".

وأضاف ان" الواقع الزراعي في مناطق شرقي مدينة الفلوجة سجل طفرة نوعية في عملية الاكتفاء الذاتي لسكان تلك المناطق فضلاً عن سد حاجة مدن الانبار الاخرى من المحاصيل الزراعية المتنوعة دون الاستعانة بالمحاصيل المستورة"، مبينا ان" خطة الحكومة المركزية وبالتعاون مع الحكومة المحلية والمنظمات الانسانية ساهمت في انتعاش الواقع الزراعي لتلك المناطق محققتا نسبة انتعاش لم تحققها منذ اعوام".



وأشار الحلبوسي، إلى ان "استقرار الاوضاع الامنية في عموم مدن الانبار عامل فعال في تحقيق هذه النسبة التي تعد انجاز كبير على صعيد تحقيق هذه النسبة".