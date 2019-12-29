رئيس الجمهورية يؤكد على احترام إرادة الشعب ورفض أي تدخل خارجي

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاحد، على احترام إرادة الشعب العراقي في الإصلاح ورفض أي تدخل خارجي في السياسة الداخلية.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الأحد، في قصر السلام ببغداد، السفير الياباني لدى العراق ناوفومي هاشيموتو.
وأوضح البيان أنه جرى، خلال اللقاء، تناول أهمية العلاقات بين العراق واليابان وسبل الارتقاء بها في المجالات كافة، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات اليابانية في عملية إعادة الإعمار.
وأوضح بيان رئاسة الجمهورية، أنه تم التأكيد على ضرورة دعم استقرار العراق وتجاوز التحديات الحالية باحترام إرادة الشعب العراقي في الإصلاح ورفض أي تدخل خارجي في السياسة الداخلية.
وأوضح البيان أنه جرى، خلال اللقاء، تناول أهمية العلاقات بين العراق واليابان وسبل الارتقاء بها في المجالات كافة، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات اليابانية في عملية إعادة الإعمار.
وأوضح بيان رئاسة الجمهورية، أنه تم التأكيد على ضرورة دعم استقرار العراق وتجاوز التحديات الحالية باحترام إرادة الشعب العراقي في الإصلاح ورفض أي تدخل خارجي في السياسة الداخلية.
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