صور لـ'بغداد' تمناها العراقيون

تداولت منصات التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك ، صورا للعاصمة العراقية بغداد، كما تمناها العراقيون أن تكون. وتناقل الناشطون هذه الصور، على مدى الساعات الماضية، مع تعليقات ملؤها الامنيات حيث كتب احدهم: "بغداد كما نتمنى"، فيما قال الاخر "بغداد كما يراها العاشقون"، في حين تساءل كثيرون بالقول "متى نرى بغداد في هذا المنظر" ونحن على اعتاب العام 2020. Advertisements



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