قطع الطريق الرابط بين الديوانية والنجف 'صور'

افاد مصدر محلي في الديوانية، الاحد، بأنه تم قطع الطريق الرابط بين الديوانية والنجف.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "متظاهرين في قضاء الشامية بالديوانية قطعوا صباح اليوم، الطريق العام الرابط بين الديوانية والنجف بواسطة حرق الاطارات".

واضاف المصدر ان "ذلك ادى الى توقف حركة سير العجلات وحدوث زخم مروري على الطريق".

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