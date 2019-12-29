اصابة ثلاثة اشخاص بمشاجرة في ساحة التحرير

افاد مصدر امني، الاحد، بأن ثلاثة اشخاص اصيبوا بمشاجرة اندلعت في ساحة التحرير وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مشاجرة اندلعت بين عدد من المتظاهرين ضمن ساحة التحرير وسط بغداد بالقرب من المطعم التركي وسط بغداد وتطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء".
واضاف ان "ذلك ادى الى اصابة ثلاثة اشخاص في صفوف المتظاهرين".
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