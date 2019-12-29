أكدت عضو اللجنة القانونية النيابية بهار محمود، اليوم الاحد، وجود "أمرٍ لايجوز" في قانون الانتخابات الذي صوت عليه مجلس النواب الاسبوع الماضي.
وأوضحت محمود أن الجدول الخاص بتحديد وتوزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية من المفروض ان يكمل قبل التصويت على قانون الانتخابات، لكي يكون جزء من القانون وملزم بتطبيقه".
واضافت: انه في الوقت الحالي تم التصويت على مجمل القانون دون التصويت على الجدول برغم من تكليف اللجنة القانونية بتنظيمه وهذا لايجوز، منوهة الى انه وان صادق البرلمان على هذا الجدول فانه لن يكون جزء من قانون الانتخابات وقد يجعله عرضه للتلاعب في عدد المقاعد بين الاقضية.
وصوت مجلس النواب العراقي في 24 كانون الاول الحالي، على قانون انتخابات مجلس النواب بالمجمل والذي يعتمد الدوائر الانتخابية المتعددة، وسط مقاطعة من قبل القوى الكردية.
كانت هذه تفاصيل خبر عضو في القانونية النيابية تؤشر 'أمراً لايجوز' في قانون الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.