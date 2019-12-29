عضو في القانونية النيابية تؤشر 'أمراً لايجوز' في قانون الانتخابات

وقالت محمود، في بيان تلقت الخليج 365، إن التصويت على قانون الانتخابات دون اضافة الجدول الخاص بتوزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية لا يجوز، مبينة انها تطعن بهذا الاجراء لانه بهذه الصورة لن يكون جزء من القانون.وأوضحت محمود أن الجدول الخاص بتحديد وتوزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية من المفروض ان يكمل قبل التصويت على قانون الانتخابات، لكي يكون جزء من القانون وملزم بتطبيقه".

واضافت: انه في الوقت الحالي تم التصويت على مجمل القانون دون التصويت على الجدول برغم من تكليف اللجنة القانونية بتنظيمه وهذا لايجوز، منوهة الى انه وان صادق البرلمان على هذا الجدول فانه لن يكون جزء من قانون الانتخابات وقد يجعله عرضه للتلاعب في عدد المقاعد بين الاقضية.