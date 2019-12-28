سعد قيس للاعبي الشرطة: تحلوا بالتواضع.. جاء دوركم لرد الدين

وتلقى الشرطة خسارة قاسية 6-0 امام الشباب السعودي في ذهاب دور ربع النهائي من البطولة يوم الاثنين الماضي.

وقال قيس في حديث للسومرية نيوز، "نحن اليوم نتكلم عن مجموعة لاعبين جُلهم يمثلون منتخب العراق، وهذا الكلام حول تحمل المدرب للخسارة، ما هو الا تبرير، فالمدرب وأن اخطأ فمن غير المعقول ان ١١ لاعباً لا نرى منهم اي ردة فعل".



واوضح أن "الشرطة افتقد للروحية وغابت الفعالية والجميع يتحمل الهزيمة وربما الاعلام جعل من الخصم صيداً سهلا مما جعلنا لا نحترمه ونتصوره سهلاً"، مبيناً أن "كرة القدم لاتعترف بالأسماء والشرطة لعب باسماء لاعبيه فقط ولم يلعب بجماعية".

وبين ان "تحلينا بالتواضع والايمان بروح الفريق وقاتلنا منذ البداية قد نحقق المطلوب، خسرنا لاننا لم نتعامل مع المباراة ذهنياً ونفسياً وهذا يتحمله الكادر الفني".



واتم نجم القيثارة الخضراء السابق، حديثه بالقول، "الادارة لم تقصر بشيء ووفرت ما مطلوب منها والان جاء دور اللاعبين ليردوا الدين".

وسيلعب الفريقان مباراة الاياب في الـ20 من شهر كانون الثاني المقبل.

