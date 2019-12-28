مصرع 18 عاملاً شرقي مصر

أفاد مصدر أمني مصري، السبت، بمصرع 18 شخصا في محافظة بورسعيد المصرية، جراء حادث تصادم سيارة نقل مع حافلة ركاب صغيرة. وأوضح المصدر أن الحادث وقع على طريق بورسعيد دمياط، مشيرا إلى أن القتلى جميعهم عمال كانوا يستقلون الحافلة.

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