تخوفاً من السحر.. حامل كرات يمنع حارس من وضع 'منشفة' على المرمى

رياضة 2019-12-28 | 16:58 2,118 مشاهدة رفض حامل الكرات المتواجد داخل الملعب، في المباراة بين الزمالك وزيسكو، على ملعب ليفي مواناواسا ستاديوم، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمنافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا وشهدت الدقيقة 70 من عمر لقاء الفريقين في دوري الأبطال، اشتباك محمد أبوجبل حارس مرمى الزمالك، وأحد حاملي الكرات، بسبب رفض الأخير بقاء "الفوطة" الخاصة بحارس الفارس الأبيض، داخل الملعب خوفاً من أن تحمل أعمال سحر، ليشتبك الطرفين لثوان قبل أن تعود المباراة لمسارها الطبيعي من جديد.



ويحتل الزمالك المتقدم بهدف وحيد مقابل لا شيء، المركز الثاني بالمجموعة الأولي في دوري أبطال إفريقيا برصيد 3 نقاط، حيث لعب مباراتين فاز في مباراة وخسر مثلها ولم يتعادل، فيما سجل هدفين واستقبل 3 آخرين.



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