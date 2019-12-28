محافظ النجف يطالب الحكومة المركزية بتخويله إبرام العقود

طالب محافظ النجف لؤي الياسري، السبت، الحكومة المركزية بتخويله إبرام العقود كافة.
وقال الياسري في مؤتمر صحفي حضرته الخليج 365، إنه "تم تخويلنا باحالة المشاريع مباشرة ولكن لم نعمل به وعملنا بطريقة المناقصة حتى نضمن شفافية عالية"، مبيناً أنه "بما يخص بافتتاح المستشفى الألماني المتأخر سيتم افتتاحه خلال الفتره القادمة".
ودعا محافظ النجف، الحكومة المركزية إلى "تخويله ابرام العقود والتعيين مباشرة للأجراء والعقود، كون إعداد كبيرة ستحال إلى التقاعد في النجف في ما لو طبق قانون التعاقد وقد يصل إلى سبعة آلاف موظف وهو ما سيوفر فرص عمل للشباب".
وأشار إلى أن "قسماً من مدراء المدارس لا يريدون الدوام وقسم من الطلبة كذلك".
وفيما يخص موضوع استهداف المتظاهرين، أكد محافظ النجف، أن "الموضوع تم تحويله إلى القضاء والملف أمامه الآن".
ودعا محافظ النجف، الحكومة المركزية إلى "تخويله ابرام العقود والتعيين مباشرة للأجراء والعقود، كون إعداد كبيرة ستحال إلى التقاعد في النجف في ما لو طبق قانون التعاقد وقد يصل إلى سبعة آلاف موظف وهو ما سيوفر فرص عمل للشباب".
وأوضح الياسري، :"لا نملك صلاحيات التغييرات في الدوائر من المدراء، وفاتحنا الوزارات المعنية وننتظر الاجابة"، مؤكداً أنه "تم تشكيل لجنة وتم إقالة عدد من المدراء".
وأشار إلى أن "قسماً من مدراء المدارس لا يريدون الدوام وقسم من الطلبة كذلك".
وفيما يخص موضوع استهداف المتظاهرين، أكد محافظ النجف، أن "الموضوع تم تحويله إلى القضاء والملف أمامه الآن".
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