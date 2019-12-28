الرئيس الجزائري يكلف عبد العزيز جراد بتشكيل الحكومة الجديدة

أكدت وسائل إعلام جزائرية، اليوم السبت، أن الرئيس، عبد المجيد تبون، كلف عبد العزيز جراد بتشكيل حكومة جزائرية جديدة. وشغل عبد العزيز جراد في السابق منصب أستاذ بمعهد العلوم السياسية بالعاصمة الجزائر ومحللا سياسيا، كما عُين أمينا عاما برئاسة الجمهورية في عهد الرئيس السابق، اليامين زروال. وقبلها كان جراد مستشارا دبلوماسيا في عهد الرئيس الأسبق علي كافي، فضلا عن توليه منصب مدير "المدرسة العليا للإدارة" لمدة 5 سنوات.



وجراد متحصل على شهادة بكالوريوس سنة 1976، ودكتوراه دولة في اختصاص العلوم السياسية من جامعة باريس سنة 1981، وقد ولد في 12 فبراير 1954 بمدينة خنشلة، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال. وجراد متحصل على شهادة بكالوريوس سنة 1976، ودكتوراه دولة في اختصاص العلوم السياسية من جامعة باريس سنة 1981، وقد ولد في 12 فبراير 1954 بمدينة خنشلة، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال.

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