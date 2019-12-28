القبض على قاتل شمالي البصرة

أفاد مصدر أمني، السبت، بالقاء القبض على متهم بجريمة قتل شمالي محافظة البصرة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة من شرطة البصرة، تمكنت ظهر اليوم، من القاء القبض على متهم مطلوب بجريمة قتل مواطن نفذها قبل عامين في تقاطع الخورة وسط المدينة". وأضاف أن "عملية اعتقال المتهم تمت ضمن قضاء القرنة شمالي البصرة".



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