حقوق الانسان تؤشر تزايداً بعمليات الاغتيال في العراق

أشرت المفوضية العليا لحقوق الانسان، اليوم السبت، تزايدا في حالات الاغتيال والاستهداف للمواطنين في العراق. وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي، في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه "اشرنا ارتفاعا في عمليات الاغتيال والاستهداف للمواطنين". واضاف ان "ذلك جاء بسبب هشاشة الوضع الأمني وعودة عصابات الجريمة المنظمة".



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