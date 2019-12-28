متظاهرون يغلقون مقر شركة للكيبل الضوئي في الجادرية ببغداد

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أفاد مصدر أمني، السبت، بأن متظاهرين اغلقوا مقر شركة للكيبل الضوئي في منطقة الجادرية وسط بغداد، احتجاجا على سوء خدمة الانترنيت.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قرابة ٥٠ شخصا اقدموا صباح اليوم، على اغلاق مقر شركة (آي كيو) للكيبل الضوئي في منطقة الجادرية وسط بغداد"، لافتا إلى "منع موظفي الشركة والمراجعين من الدخول".
وأضاف، أن "المتظاهرين الذين اغلقوا الشركة هم من أصحاب الشركات الأهلية الذين وقعوا عقودا مع شركة (آي كيو) وهي الشريك لوزارة الاتصالات"، مشيرا إلى أن "سبب التظاهرة هو سوء خدمة الانترنيت الحكومي".
وطالب المتظاهرون، بحسب المصدر، بـ"تحسين خدمة الأنترنت وزيادة السعات المقدمة للمواطنين وتخفيظ اسعار الاشتراكات".
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