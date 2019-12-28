بالصور.. كابينة هواتف معطلة تتحول الى لوحة في الرشيد

تناقل ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صورا لاحدى كابينات الهواتف المعطلة في شارع الرشيد وسط بغداد بعد تحويلها الى لوحة.

وقال ناشطون على الفيسبوك، ان "احد المواطنين حول كابينة هواتف معطلة في منطقة شارع الرشيد وسط بغداد، الى لوحة فنية".

واشاد مواطنون بهذه الخطوة التي يتم فيها تحويل المواقع المتروكة والمهدمة الى لوحات فنية جميلة.

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