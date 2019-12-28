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تناقل ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صورا لاحدى كابينات الهواتف المعطلة في شارع الرشيد وسط بغداد بعد تحويلها الى لوحة.
وقال ناشطون على الفيسبوك، ان "احد المواطنين حول كابينة هواتف معطلة في منطقة شارع الرشيد وسط بغداد، الى لوحة فنية".
واشاد مواطنون بهذه الخطوة التي يتم فيها تحويل المواقع المتروكة والمهدمة الى لوحات فنية جميلة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. كابينة هواتف معطلة تتحول الى لوحة في الرشيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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