تعرف على المدن المضيفة لكأس آسيا 2023

وسوف يتم عرض تفاصيل المدن المضيفة في الاجتماع المقبل للجنة المنظمة لكأس آسيا، خلال اجتماعها المقبل عام 2020، حيث يبحث الاجتماع أيضاً رؤية البطولة وأهم المحطات والبرنامج الزمني لأهم بطولات قارة آسيا.وقال سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "تعتبر بطولة كأس آسيا أهم بطولاتنا على مستوى المنتخبات الوطنية، وانا واثق أن الاتحاد الصيني لكرة القدم والمدن المختارة سوف ينظمون بطولة تحافظ على المكانة العالمية لكأس آسيا".

وأضاف: "يتقدم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالشكر إلى الاتحاد الصيني لكرة القدم والمدن العشر المختارة، على التزامهم بالمشاركة في احتفالية كرة القدم الآسيوية، وأتمنى لهم كل التوفيق والنجاح في طموحهم للإظهار للعالم قدرة الصين على استضافة أكبر البطولات الدولية بكرة القدم".



وكانت المدن المرشحة أظهرت رغبة كبيرة في استضافة كأس آسيا، حيث تقام البطولة خلال شهري حزيران وتموز 2023، بمشاركة 24 منتخباً تتنافس في 51 مباراة.

ويسعى الاتحاد الصيني لكرة القدم من خلال استضافة النسخة الثامنة عشر من كأس آسيا، للترويج لخطته الإصلاحية في مجالات البنية التحتية وبرامج الشباب والترويج لقطاع الواعدين.

وكذلك فإن الاتحاد الصيني لكرة القدم ينظر إلى جوهرة البطولات الآسيوية على أنها فرصة لعرض تقدمه وإنجازاته أمام العالم، حيث يسعى في فترة الإعداد للبطولة من أجل التعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والمدن المضيفة لتنظيم مهرجان ناجح وواسع الانتشار لكرة القدم الآسيوية.

وسيقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بمراجعة ترتيبات البطولة وخطط التنظيم المقترحة من قبل المدن المضيفة والاتحاد الصيني لكرة القدم، وذلك في بداية عام 2020.

يشار إلى أن الصين كانت استضافت نهائيات كأس آسيا في نسخة عام 2004.