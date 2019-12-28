العراق يتوج بالمركز الأول في بطولة غرب آسيا للبليارد والسنوكر

2019-12-28 | 10:44
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توجت منتخباتنا الوطنية للبليارد والسنوكر بمختلف الفئات العمرية جهودها، بحصد المركز الأول فرقياً ولقب غرب آسيا في البطولة التي ضيفتها البحرين للفترة من (19 – 27) كانون أول الحالي بمشاركة 11 بلداً هي العراق والبحرين بفريقين والكويت والإمارات والسعودية ولبنان وسوريا وفلسطين وقطر وعمان.
وتابع عبد العال، أن "العراق نال المركز الأول فرقياً في بليارد الكرة التاسعة بفريق مؤلف من اللاعبين عباس مهدي وأمير علي وكرار عبد الواحد وحسن هويدي"، مضيفاً :"نال الأول فرقيا للسنوكر ومثله كل من اللاعبين علي حسين علي وعلي جليل علي وعمر محمد، وفي بليارد الكرة الثامنة نال لاعبنا عباس مهدي الميدالية الفضية والمركز الثالث كان من نصيب لاعبنا أمير علي".
وأشار إلى أن "النتائج أثمرت أيضاً عن حصول لاعب السنوكر علي حسين على المركز الثالث فردياً، فيما نال البطل الشاب ليث وسام الذهب لفئة الشباب في فعالية السنوكر تبعه البطل الناشئ حسنين أحمد بنيل الذهب في بليارد الكرة التاسعة لينال العراق كاس التفوق فرقياً في البطولة المجمعة التي نجحت البحرين بإخراجها على أفضل وجه".
يذكر أن وفد العراق الذي تراسه عبد العال ضم أيضاً مدرب السنوكر مقداد مصطفى ومدرب البليارد صلاح حسن خليف والاداري للسنوكر صباح سعدون والاداري للبليارد لؤي بدران.
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