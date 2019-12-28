تعرف على حالة الطقس ليلة رأس السنة

اعلنت هيئة الانواء الجوية، السبت، عن حالة الطقس لغاية الاربعاء المقبل الموافق الاول من كانون الثاني عام 2020.

وقالت الهيئة في تقرير نشر على موقعها الرسمي وتابعته الخليج 365، ان "الطقس اليوم السبت في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحوا الى غائم جزئي مع انخفاض قليل في درجات الحرارة، اما الطقس في المنطقة الشمالية غائم مع تساقط امطار خفيفة".

واضافت ان "الطقس يوم غد الاحد في المنطقتين الوسطى والجنوبية غائم جزئي ولا تغير في درجات الحرارة"، مشيرة الى ان الطقس في المنطقة الشمالية غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر".

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وتابعت ان "الطقس يوم الاثنين المقبل في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحوا الى غائم جزئي مع ارتفاع قليل في درجات الحرارة"، لافتة الى ان "الطقس في المنطقة الشمالية غائم جزئي ولا تعير في درجات الحرارة".

واكدت ان "الطقس يوم الثلاثاء المقبل الذي يعتبر اخر يوم بالعام الحالي في جميع مناطق البلاد صحو مع قطع من الغيوم"، موضحا ان "درجات الحرارة ستنخفض قليلا في المنطقة الوسطى".

وبينت الهيئة ان "الطقس يوم الاربعاء المقبل الموافق الاول من كانون الثاني عام 2020 في المنطقتين الوسطى والجنوبية غائم جزئي مع انخفاض قليل في درجات الحرارة"، مضيفة ان "الطقس في المنطقة الشمالية صحوا مع بعض الغيوم، وانخفاض قليل في درجات الحرارة".