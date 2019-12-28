نيوزويك: 11 إلى 14 صاروخاً ضرب قاعدة كي وان في كركوك واتهام لإيران

ذكرت صحيفة نيوزويك، في تقرير لها نشرته اليوم السبت، أن 11 إلى 14 صاروخا ضرب مساء أمس الجمعة، قاعدة "كي وان" العسكرية في محافظة كركوك، أسفرت عن مقتل مقاول أميركي واصابة آخرين.

وتشير الصحيفة الأميركية، إلى أن "مسؤولين في الاستخبارات القوا باللوم على جماعات تقول الولايات المتحدة إن إيران تقف وراء دعمها".

وبحسب الصحيفة، فقد "قتل مقاول أمريكي يعمل لدى وزارة الدفاع وأصيب عدد آخر من الاميركيين بجروح إلى جانب وقوع اصابات في صفوف قوات الامن العراقية بسبب القصف".

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ونقلت نيوزويك، عن مسؤول كبير في البنتاغون، قوله "بعد فترة وجيزة من الهجوم، تم العثور على نظام صاروخ لإطلاق صواريخ كاتيوشا مهجور بالقرب من القاعدة، ضرب ما يقرب من 11 إلى 14 صاروخا، أًصاب احدها منشأة تخزين أشعلت الذخيرة الموجودة في الداخل".

وبحسب الصحيفة، فـ"لم تحمل البنتاغون بعد المسؤولية الرسمية عن الحادث لأحد، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها، لكن من المحتمل أن يكون الهجوم ايضا قد نفذ من قبل داعش المعادي للوجود العسكري الأمريكي في العراق".