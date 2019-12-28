يهدف المشروع التركي الجديد إلى إنتاج 175,000 مركبة سنوياً ضمن مشروع سيكلف 22 مليار ليرة تركية (3.7 مليار دولار) على مدى 13 سنة. وسيتم إنتاج 5 طرازات من السيارة بدءاً بطراز C-SUV كهربائي في عام 2022. وأكد أردوغان أن "البنية التحتية للمركبات الكهربائية في البلاد ستكون جاهزة بغضون عام 2022". Advertisements وتحالف TOGG مؤلف من خمس شركات تركية كبرى وسينشئ مصنع في منطقة "بورصة" الصناعية، حيث تهدف تركيا أن تصبح هذه السيارة علامة تجارية عالمية فيما بعد.



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كانت هذه تفاصيل خبر نموذجان لأول سيارة تركية من إنتاج محلي بالكامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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