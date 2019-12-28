الرافدين: حددنا الجهات التي تنتحل اسم المصرف وسنتخذ الإجراءات القانونية

اعلن مصرف الرافدين، السبت، عن تحديد الجهات التي تنتحل اسم المصرف لمنح السلف وتستغل اسمه في ادعائها منح السلف للموظفين والمتقاعدين بالتعاون مع المصرف، مشيرا إلى أنه سيتخذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وقال اعلام المصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "هناك بعض الشركات والجمعيات الاستهلاكية وبعض منافذ البطاقة الذكية ومكاتب الصيرفة يدعون تعاملهم مع المصرف لغرض منح السلف لهم ويحاولون إقناع الموظفين والمتقاعدين ويستغلون اسم المصرف عبر ادعاءهم بمنحهم سلف فورية بالتعاون والتنسيق مع المصرف لقاء مبالغ خيالية".

Advertisements

وأشار إلى أن "هؤلاء يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي كمنصة لتحقيق غاياتهم الشخصية والترويج للسلف بهدف محاولة كسب الموظف أو المتقاعد واستدراجه وصولا الى اقناعه بمنح السلفة وابلاغه بان منحها يتم بالتعاون مع المصرف".

ودعا المصرف الموظفين والمتقاعدين إلى "عدم تصديق هؤلاء الذين يمارسون الافتراء والكذب وتم تشخيصهم وستتم معاقبتهم"، لافتا الى أن "الجهة الوحيدة والقانونية التي تمنح السلف هي فروع المصرف حصرا وبإمكان الموظفين والمتقاعدين التقديم على تلك السلف من قبل فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".