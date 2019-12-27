الخزعلي يعلن تأييده إجراء انتخابات بـ'أسرع وقت' بشرط الاستقرار الأمني

أعتبر الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، اليوم الجمعة، استقالة رئيس الجمهورية برهم صالح بأنها "غير صحيحة"، في حين أعلن تأييده إجراء انتخابات بأسرع وقت بشرط تحقيق الاستقرار الأمني.
وقال الخزعلي في لقاء مع قناة "الميادين" وتابعته الخليج 365، إن "وظيفة رئيس الجمهورية فقط تكليف المرشح لرئاسة الوزراء"، لافتا إلى أن استقالة رئيس الجمهورية "لم تكن مبررة وغير صحيحة".
وفي سياق متصل، ذكر الخزعلي أن "اجراء انتخابات في ظل ظروف غير مستقرة مقدمة لحرب أهلية"، مبينا: "اننا مع اجراء الانتخابات باسرع وقت بشرطها وشروطها ومن أهم شروطها الاستقرار الأمني".
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