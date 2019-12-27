توضيح رسمي حيال هبوط طائرة عراقية اضطرارياً في مطار 'روستوف' بروسيا

وقال إعلام الخطوط الجوية العراقية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "بعض وكالات الأنباء ووسائل التواصل الاجتماعي تناقلت أنباء عن هبوط طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية في مطار روستوف اون في روسيا".ونقل البيان عن الطيار كفاح حسن جبار، أن "الطائرة المذكورة قد تعرضت لخلل فني بسيط لذلك قرر قائد الطائرة ضرورة هبوط الطائرة لإجراء اللازم و قد تم اصلاح الخلل من قبل مهندس الطائرة".

وأضاف جبار، أن "جميع الركاب والطاقم بسلامة وامان وقد تلقوا الرعاية اللازمة"، مؤكداً أن "الطائرة قد غادرت المطار الروسي وهي الان متوجهة الى مطار منسك وجهتها النهائية".

وكان وكالة أنباء "سبوتنك" الروسية أفادت، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأن طائرة ركاب مدنية عراقية نفذت هبوطاً اضطرارياً، في مدينة روستوف على الدون جنوبي روسيا، كانت متوجهة من بغداد في طريقها إلى العاصمة البيلاروسية مينسك.