عزت الخطوط الجوية العراقية، الجمعة، هبوط الطائرة التابعة لها اضطرارياً في مطار "روستوف أون" في روسيا إلى تعرضها لـ"خلل فني بسيط"، مؤكدةً إصلاح الخلل ومغادرة الطائرة.
ونقل البيان عن الطيار كفاح حسن جبار، أن "الطائرة المذكورة قد تعرضت لخلل فني بسيط لذلك قرر قائد الطائرة ضرورة هبوط الطائرة لإجراء اللازم و قد تم اصلاح الخلل من قبل مهندس الطائرة".
وأضاف جبار، أن "جميع الركاب والطاقم بسلامة وامان وقد تلقوا الرعاية اللازمة"، مؤكداً أن "الطائرة قد غادرت المطار الروسي وهي الان متوجهة الى مطار منسك وجهتها النهائية".
وكان وكالة أنباء "سبوتنك" الروسية أفادت، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأن طائرة ركاب مدنية عراقية نفذت هبوطاً اضطرارياً، في مدينة روستوف على الدون جنوبي روسيا، كانت متوجهة من بغداد في طريقها إلى العاصمة البيلاروسية مينسك.
كانت هذه تفاصيل خبر توضيح رسمي حيال هبوط طائرة عراقية اضطرارياً في مطار 'روستوف' بروسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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