مصدر: تكليف العقيد إحسان البياتي بمنصب آمر اللواء 57

أفاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة، بتكليف العقيد احسان البياتي بمنصب أمر اللواء 57 المكلف بحماية المنطقة الخضراء وسط بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "أوامر صدرت بتكليف العقيد إحسان البياتي بمنصب امر اللواء 57". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "البياتي كان يشغل منصب مدير استخبارات الفرقة الخاصة".



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