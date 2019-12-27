الدفاع توضح بشأن حريق اندلع داخل مبناها: لا توجد خسائر بشرية ولا داعي للتهويل

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد يحيى رسول، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "حريقا اندلع، عصر أمس، في مخبز مطعم المراتب في الوزارة، الكائن على نهر دجلة، ولم يسفر عن خسائر بشرية، أنما تسبب بأضرار في المخبز".وأضاف، أن "الحريق تمت السيطرة عليه، ولا داعي للتهويل".

وكانت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت مقطع فيديو لحادث حريق، قالت انه اندلع في مقر وزارة الدفاع.