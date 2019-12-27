كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني تصدر بياناً بخصوص رسالة صالح إلى الحلبوسي

أصدرت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الجمعة، بياناً بشأن رسالة رئيس الجمهورية برهم صالح إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، داعية الكتل السياسية كافة الى تفهم موقف صالح واتباع سياسة التعاون بدلاً عن سياسة الضغط.
واستدركت: "الأمر الذي لم يتحقق خلال التوقيتات التي نص عليها الدستور العراقي وادى الى توجيه رئيس الجمهورية رسالة الى رئيس مجلس النواب يبدي فيها استعداده للإستقالة من منصبه أمام أعضاء مجلس النواب تأكيداً منه على ان الحراك السياسي والبرلماني يجب ان يكون مُعبراً عن الإرادة الشعبية ومقتضيات الامن والسلم الاجتماعي".
ودعت، الكتل السياسية كافة الى "تفهم موقف رئيس الجمهورية وإتباع سياسة التعاون بدلاً عن سياسة الضغط بغية الوصول الى قرارٍ سليم في اختيار شخصية تناسب المرحلة وتلقى قبولاً جماهيرياً و سياسياً"، مؤكدة على القوى السياسية "تدارك خطورة الموقف".
وطلبت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني من الكتل "الاستناد على المنطق والحكمة في إحتواء الموقف وتغليب المصلحة الوطنية العليا والإرتقاء الى مستوى تطلعات مطالب الشعب والشرعية الدستورية وعودة الاستقرار الى بلدنا".
وكان رئيس الجمهورية، أعلن أمس الخميس، عن استعداده لوضع استقالته امام اعضاء مجلس النواب، فيما قدم اعتذاره عن تكليف مرشح كتلة البناء لرئاسة الحكومة المقبلة أسعد العيداني.
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