محافظ نينوى يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن 'اعتداء' عنصرين أمنيين على شاعر

وجه محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم الجمعة، بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن "اعتداء" على شاعر من قبل عنصرين أمنيين في المحافظة. وقال مكتب الجبوري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الأخير "وجه بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة العميد ليث مدير الشؤون الداخلية في محافظة نينوى بما جاء في مقطع الفيديو الخاص للشاعر الذي تعرض للاعتداء من قبل عنصرين من القوات الأمنية".



وأضاف البيان: "كما وجه الجبوري ان ينجز التحقيق خلال ٤٨ ساعة وإعلامه بأهم ما جاء بالتحقيق".



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