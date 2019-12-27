أوضح رئيس هيئة النزاهة الأسبق حسن الياسري، اليوم الجمعة، حكم الدستور في إعلان رئيس الجمهورية برهم صالح الإستعداد للإستقالة.
وأضاف "لو شاء رئيس الجمهورية تقديم الاستقالة لكان أعلن عنها مباشرة وصراحة فالاستقالة شيء والاعلان عن الاستعداد لتقديمها شيء آخر".
وأشار الياسري "لو أفترضنا جدلاً انه (رئيس الجمهورية) قدم الاستقالة لاحقا فانها لا تتوقف آنئذ على قبول مجلس النواب ولا تحتاج الى التصويت وتعد نافذة بعد مرور سبعة أيام من تأريخ إيداعها لدى المجلس ذلك نص صريح غير قابل للتأويل ما لم يتكلم فيه الذين لا يعلمون".وكان رئيس الجمهورية، برهم صالح، رفض أمس تكليف مرشح كتلة "البناء" البرلمانية محافظ البصرة أسعد العيداني برئاسة الحكومة، وقال ‘نه على استعداد لتقديم استقالته إلى البرلمان.
وهاجم تحالف البناء في بيان غاضب رئيس الجمهورية لرفض مرشحه العيداني واتهمه "باللجوء الى سياسة قتل الوقت وتوجيه الرسائل الى هذه الجهة وتلك" داعياً "مجلس النواب الى اتخاذ الأجراءات القانونية بحق رئيس الجمهورية لحنثه باليمين وخرقه للدستور" في إشارة الى اقالته.
كانت هذه تفاصيل خبر توضيح حكم الدستور في إعلانِ رئيس الجمهورية الاستعداد للاستقالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.