بالفيديو: مطالبات بوضع شروط صارمة للحد من عمليات الاستيراد

فحص السلع والبضائع المستوردة للعراق في بلد المنشأ، آلية جديدة دأب جهاز السيطرة والتقييس التابع لوزارة التخطيط للعمل بها من خلال اعتماده مجموعة إجراءات ستعمل على تذليل روتين الطوابير في المنافذ الحدودية التي تتسبب بتلف العديد من المنتجات. ومن أبرز تلك الإجراءات هي إصدار شهادات مطابقة وفحص للسلع القادمة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية. حماية المستهلك من البضائع الرديئة عبر وضع إجراءات صارمة في المنافذ الحدودية على السلع القادمة ومطابقة مواصفاتها واسعارها مع المنتج المحلي، ضرورة طالب بها اصحاب الشركات أمر سينعش القطاع الخاص ويضبط جودة السلع المستوردة.



وزارة التخطيط اكدت أنها تعاقدت مع أربع شركات عالمية متخصصة لفحص السلع والبضائع المستوردة الى العراق، في حين جرى اختيار تلك الشركات من بين تسعة عشر اخرى تقدمت بطلب الحصول على تراخيص الفحص ليكون عملها مطابقاً للمعايير الدولية والمواصفات القياسية.

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