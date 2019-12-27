رياضة 2019-12-27 | 08:39 296 مشاهدة كشف الأرجنتيني، ليونيل ميسي ، نجم وقائد نادي برشلونة ، عن السر وراء تألقه الشديد في تسديد الركلات الحرة المباشرة خلال الأعوام القليلة الماضية. وقال ميسي في تصريحات لموقع "الليغا" الرسمي: "صحيح أنني بدأت في الآونة الأخيرة تكريس المزيد من الوقت لدراسة حراس المرمى، ولكن بالإضافة إلى ذلك، فأثناء تنفيذ الضربات الحرة، أراقب بعناية تحركات حارس المرمى، أين وكيف يتحرك، سواء اتخذ خطوة في اتجاه أو آخر. الأمر كله يتعلق بالتدريب والتدريب. بفضل الممارسة أصبح تنفيذي للركلات الحرة على مشارف منطقة الجزاء أفضل وأحسن". Advertisements وسجل ميسي في الموسم الحالي، 13 هدفا في منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا"، 6 أهداف منها جاءت من الركلات الحرة. كما أن "البرغوث"، نجح في الموسم الحالي من تسجيل 8 أهداف من خارج منطقة الجزاء.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميسي يكشف سر إتقانه تنفيذ الركلات الحرة 'فيديو' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.