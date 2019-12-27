سائرون تكشف عن 'خيار واحد' في دعم مرشح رئيس الوزراء

وقال حسين الجحيشي في حديث لـ الخليج 365، إن "الكتلة الاكبر هي الارادة الشعبية، حيث ان هناك عشر محافظات تظاهرت وخرجت الى الشوارع للمطالبة بالاصلاح والتغيير، بالتالي فالقرار لهم في اختيار من يمثلهم برئاسة الوزراء"، مبينا ان "خطوات الاصلاح بدأت لكنها بصورة جزئية ونحن نريد استكمال مقومات الاصلاح بصورة حقيقية بما ينسجم مع تضحيات الجماهير".واكد الجحيشي، ان "سائرون اكدت موقفها باكثر من مناسبة بعدم المشاركة باي مفاوضات حول مرشح رئاسة الوزراء او تسمية اي شخص من الكابينات الحزبية"، مشددا على ان "مرشح منصب رئيس الوزراء ينبغي ان تنطبق عليه المواصفات التي طالبت بها الجماهير وهو الخيار الذي سندعمه في سائرون وليس اي شئ اخر".

واعتبر صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في وقت سابق اليوم الجمعة، عدم رد المتظاهرين على المرشحين الثلاثة الذين طرحهم امس "رفضا منهم"، فيما دعا كتلة سائرون الى عدم تبني اي مرشح وسلوك منهج "المعارضة الشعبية البناءة".



وكان "صالح محمد العراقي" المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد اقترح امس الخميس، ثلاثة اسماء هم (مصطفى الكاظمي، رحيم العگيلي، فائق الشيخ علي) لشغل احدها منصب رئاسة الحكومة المقبلة، فيما أكد أن هذا الاقتراح "لا يعني بالضرورة قناعتنا بهم".