نائب كردي يستغرب من 'الفهم الخاطئ السائد' لرسالة صالح

وقال عبدالله في بيان له اليوم الجمعة، وتلقت الخليج 365، نسخة منه، ان "الذي اقدم عليه السيد برهم صالح هو (مطالعة) ابدى فيها استعداده للاستقالة، وهو لم يرسل استقالته ابداً للبرلمان كما روج في الاعلام، وهناك فرق كبير بين مفردة (الاستقالة) و (الاستعداد للاستقالة) " ، مبدياً استغرابه من "الفهم الخاطئ السائد لرسالة صالح وقيام بعض وسائل الإعلام بنشر خبر مفاده انه قدم استقالته ".وتابع "اذا لم تكن لدى رئيس الجمهورية النية لتكليف شخص من الكتلة الأكبر او من أية كتلة نيابية، لماذا فاتح البرلمان والمحكمة الاتحادية وأهدر وقتاً طويلاً في المراسلات والمخاطبات الرسمية؟ کان الأجدر به منذ البداية أن لایرسل کتباً رسمية حول الكتلة الاکبر، بل يباشر بترشيح شخصیة مستقلة بعیدة عن الكتل السیاسیة الموجودة خاصة التي شكلت الحکومة السابقة، والآن لامناص من تشکیل حكومة مستقلة مؤقتة لتهیئة الارضية لإجراء انتخابات مبكرة ".

واعلن رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم امس الخميس، عن استعداده لوضع استقالته امام اعضاء مجلس النواب، فيما قدم اعتذاره عن تكليف مرشح كتلة البناء أسعد العيداني لرئاسة الحكومة المقبلة.

وتناقلت بعض وسائل الاعلام المحلية والعربية، ومنصات التواصل الاجتماعي اعلان رئيس الجمهورية عبر رسالة وجهها الى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على أنه استقالة من المنصب.

