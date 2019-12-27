زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب منطقة قرب محطة بوشهر النووية الايرانية

افادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن زلزالا بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر ضرب إيران على بعد حوالي 50 كيلومترا من محطة بوشهر للطاقة النووية.
وقالت الهيئة إن الزلزال وقع على بعد نحو 44 كيلومترا في الجنوب الشرقي من مدينة "برازجان" التابعة لمحافظة بوشهر، وعلى عمق 38.3 كيلومترا.
وكان مركز الهزات الأرضية المسجلة في الساعة 01.53 بتوقيت غرينتش ، على بعد 51.9 كم غرب مدينة بوشهر.
وأفاد مركز الزلازل الإيراني بأن شدة الزلزال بلغت 4.9 درجة وكان على عمق 10 كيلومترات.
وتقع محطة الطاقة النووية في ضاحية بوشهر الجنوبية الشرقية.
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