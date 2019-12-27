صالح العراقي يعتبر عدم رد المتظاهرين على المرشحين الثلاثة 'رفضا منهم'

اعتبر صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، عدم رد المتظاهرين على المرشحين الثلاثة الذين طرحهم امس "رفضا منهم"، فيما دعا كتلة سائرون الى عدم تبني اي مرشح وسلوك منهج "المعارضة الشعبية البناءة".
واضاف "على الاخوة في سائرون عدم تبني اي مرشح لا في الوقت الحالي ولا لاحقا.. بل ليسلكو منهج (المعارضة) الشعبية البناءة من داخل قبة البرلمان الى ان يأذن الله.. وشكرا لهم" على حد تعبيره.
وكان "صالح محمد العراقي" المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد اقترح امس الخميس، ثلاثة اسماء هم (مصطفى الكاظمي، رحيم العگيلي، فائق الشيخ علي) لشغل احدها منصب رئاسة الحكومة المقبلة، فيما أكد أن هذا الاقتراح "لا يعني بالضرورة قناعتنا بهم".
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