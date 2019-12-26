السلطات اللبنانية تعيد مسافراً عراقياً بحوزته جواز سفر ووثائق مزورة

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، عن إعادة السلطات اللبنانية مسافرا عراقيا بحوزته جواز سفر ووثائق مزورة، إلى مطار البصرة.

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "منفذ مطار البصرة الدولي، تسلم اليوم، من السلطات اللبنانية، مسافرا عراقيا بعدما اعادته على متن الخطوط الجوية اللبنانية لدى وصوله إلى بيروت".

وأضافت، أن المسافر "بحوزته جواز سفر بريطاني ووثائق مزورة غير عائدة له بعد استخدامها لغرض السفر الى بريطانيا"، مشيرة إلى أنه "غادر من العراق بجواز سفر عراقي".