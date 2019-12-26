نائب يكشف عن مقترحات لإستثناء شرط العمر من قانون التقاعد الموحد

وقال الصفار، في حديث لـ الخليج 365، إن مقترح تعديل قانون التقاعد الموحد في نسخته الاولى كان يتضمن استثناء السفراء فقط من شرط العمر للتقاعد، مبينا أن هناك اعتراضات ومطالبات نيابية بتضمين شرائح اخرى يرون من الضروري شمولهم بالاستثناء.وكشف الصفار، أنان من ضمن تلك الاستثناءات المقترحة الاستاذة الجامعيين والاطباء بالاختصاصات المهمة والخبراء، لافتا الى انه سيتم بجلسة اليوم بحال عقدها وخلال القراءة الثانية للقانون مناقشة جميع المقترحات المقدمة من اللجان والقوى السياسية.

وأنهى مجلس النواب، يوم الثلاثاء الماضي، القراءة الأولى لمشروع تعديل قانون التقاعد العام، فيما قرر رفع جلسته إلى الخميس.

