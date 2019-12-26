الخليج 365 تنشر مسودة مقترح تعديل قانون التقاعد

تنشر الخليج 365، مسودة مقترح التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014. يذكر أن جدول أعمال الجلسة رقم 26 والتي من المقرر عقدها اليوم، القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد.

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