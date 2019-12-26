شرطة كربلاء تصدر بيانا على خلفية الاحداث التي شهدتها المحافظة امس

اصدرت قيادة شرطة كربلاء، الخميس، بيانا على خلفية الاحداث التي شهدتها المحافظة امس، فيما اشارت الى انها ستتعامل مع كل من يريد حرف المظاهرات عن مسارها السلمي.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "بعد ان تم تحديد مكان المظاهرات السلمية بفلكة التربية ولغاية مكتبة زيد بالتنسيق والتعاون مع التنسيقية والمتظاهرين السلميين والناشطين، سنتعامل مع كل من يريد حرف المظاهرات عن مسارها السلمي خارج عن المكان المخصص للتظاهرات بأنه مخرب وخارج عن القانون"، مبينة "اننا سنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه لنيل جزائه العادل".
ودعت القيادة "كافة شرائح المجتمع الى التعاون مع القوات الامنية لكون الأمن مسؤولية تضامنية تقع على عاتق الجميع وبدون استثناء وذلك حفاظا على الارواح والممتلكات العامة والخاصة".
يذكر ان اعمال شغب حدثت مساء امس في شارع السناتر بكربلاء، ادت الى وقوع اصابات والحاق اضرار مادية في عدد من المحال اتلتجارية اضافة الى حرق كرفانات مصرف الـTBI.
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