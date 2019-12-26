نائب عن سائرون: الجماهير التي دخلت الخضراء تستطيع تكرارها كيفما شاءت

اكد النائب عن تحالف سائرون رامي السكيني، الخميس، ان الجماهير التي دخلت الخضراء تستطيع تكرارها كيفما شاءت، فيما اشار الى ان تدوير الاسماء باسماء مستهلكة او محروقة بالمشهد السياسي بشأن اختيار رئيس الوزراء امر غير مقبول ومرفوض.

وقال السكيني في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مجلس النواب، وحضرته الخليج 365، ان "الحكومة الاتحادية عليهم التحقيق العادل وكشف الجناة في حالات الاعتقالات الممنهجة والتصفية الجسدية لبعض الناشطين المدنيين"، مبينا انه "للاسف لم نجد اي تحقيقات فيها نتائج واضحة لان هنالك بعض المليشيات والاحزاب وجهات قد تكون مجهولة".

وبشان اختيار رئيس الوزراء، اكد السكيني ان "القوى السياسية عليها الاختيار بما ترتضيه ساحات التظاهر لان تلك الساحات هي من اسقطت عبد المهدي وحكومته وهي من تعطي الشرعية لرئيس الوزراء الجديد"، لافتا الى ان "اي رئيس وزراء جديد يجب ان يحظى بموافقة الجماهير".

Advertisements

وتابع ان "تدوير الاسماء باسماء مستهلكة او محروقة بالمشهد السياسي فهو امر غير مقبول ومرفوض"، داعيا الى "عدم خداع الجماهير بهذه الطرق الملتوية".

وبين "نريد رئيس وزراء للعراق وليس للقوى السياسية وان يكون رئيس وزراء يحل الازمة وليس رئيس وزراء ازمة"، موضحا ان "الجماهير التي دخلت الخضراء سابقا تستطيع دخولها مرة اخرى متى شاءت وكيفما شاءت".