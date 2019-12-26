إصابة مدني بجروح خطيرة بانفجار ناسفة شمال غربي كركوك

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من قرية آل بدير ضمن كركوك، ما أسفر عن إصابة مدني بجروح خطيرة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما تم نقل الجريح إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج".

