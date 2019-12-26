إصابة مدني بجروح خطيرة بانفجار ناسفة شمال غربي كركوك

أفاد مصدر أمني، الخميس، بإصابة مدني بجروح خطيرة جراء انفجار ناسفة شمال غربي محافظة كركوك.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من قرية آل بدير ضمن كركوك، ما أسفر عن إصابة مدني بجروح خطيرة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما تم نقل الجريح إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما تم نقل الجريح إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج".
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