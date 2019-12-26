الثلاثاء المقبل.. اجتماع مهم لاستئناف دوري الصالات

قررت لجنة الصالات في اتحاد كرة القدم، عقد اجتماع لممثلي أندية الدوري الممتاز للموسم الحالي يوم الثلاثاء المقبل، عند الساعة الثانية ظهراً في مقر الاتحاد، من أجل تحديد موعد وآلية لانطلاق الدوري.

وقال رئيس لجنة الصالات، غالب الزاملي في بيان للاتحاد، "اجتماعنا مع ممثلي أندية الدوري الممتاز لكرة الصالات يوم الثلاثاء المقبل، سيتمخض عنه ما في أجندتنا من نقاط عدة، وأهمها تحديد انطلاق المسابقة، فضلاً عن الآلية التي ستعلب بها الفرق، كوّن هذا الموسم يعد استثنائيا لما يمر به البلد من ظروف صعبة، وبالتالي يجب على الجميع ان يتعاون بغية سير منافسات الدوري، وايصال رسالة بأن لعبة الصالات في العراق قائمة، ودورينا مستمر".



وأضاف الزاملي، أنه سيتم "فتح باب النقاش لجميع الأخوة الممثلين من اجل الوصول الى حل يلاقي استحسان الكل، ومن ثم يكون القرار النهائية للجنة بعد الدراسة من قبل اعضاء اللجنة، وسيتزامن انطلاق منافسات دوري الصالات مع الدوري الممتاز للمكشوفة".