بالصور.. النجف تخلد مهندس النظافة ابو حيدر بنصب تذكاري

ازاحت مديرية بلدية النجف الستار عن نصب "مهندس النظافة" عرفانا لهذه الشريحة المهمة التي تقدم خدمات في المجتمع .

وقال مدير البلدية ليث العبادي في بيان إن محافظ النجف لؤي الياسري استجاب لما عرضه مهندس النظافة ابا حيدر عبر شاشة إحدى الفضائيات وتم تكريمة من قبل المحافظ، مشيرا الى ان البلدية ازاحت الستار عن النصب دون حضور إعلامي.

واوضح العبادي أن النصب الرمزي تجسد في شخصية (العم ابو حيدر) والذي يعمل كمهندس للنظافة وبأجر اليومي في المدينة القديمة، داعيا في الوقت ذاته "الجهات المسؤولة لإنصاف هذه الشريحة المهمة في المجتمع، من خلال تعيينهم على الملاك الدائم وزيادة مرتباتهم المالية بما يضمن لهم حياة كريمة .

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وأشار العبادي الى ان النصب يرمز لرجل كبير في السن (مهندس نظافة)، وتم تثبيت هذا النصب البرونزي التذكاري في شارع المطار والذي يبلغ ارتفاعه ثلاثة أمتار، ومن عمل النحات الفنان النجفي حسين الكرعاوي جسد بذلك شخصية هذا الرجل وهو يسحب حاوية لجمع النفايات ويساهم في تنظيف المدينة القديمة .

واشار الى حضور عامل النظافة ابا حيدر مع عدد من موظفي النظافة في موقع الاحتفال الخجول للبلدية، مستغربا عدم حضور المحافظ اومن ينوب عنه لحضور الاحتفال إزاحة الستار عن النصب.