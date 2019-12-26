حوض سباحة يبتلع أب وطفليه بطريقة غامضة

شهد منتجع إسباني واقعة مفجعة عشية عيد الميلاد، حيث غرق أب وطفلاه في حوض للسباحة بطريقة غامضة لا تزال الشرطة تحاول كشف ملابساتها.
وعثر على جثث الثلاثة طافية على سطح الماء في حوض السباحة، بواسطة الزوجة والأشخاص المتواجدين في المكان، وسط حالة من الهلع.
وذكرت تقارير محلية أن الطفلة واجهت مشكلة أثناء سباحتها، وحاول الأب والأخ إنقاذها لكن دون جدوى.
ولا تزال السلطات تحقق في تفاصيل الواقعة المخيفة، للتوصل إلى السبب الذي أدى إلى وفاة أفراد العائلة.
وفي حال اتضح أن سبب الغرق متعلق بالمضخة الموجودة في المسبح، فلن تكون هذه المرة الأولى التي تقع فيها حوادث مماثلة.
ففي عام 2009 غرق طفل بريطاني في حوض سباحة بمدينة ملاه مائية في تايلاند، بعد أن تم سحبه إلى القاع بواسطة المضخات.
كما غرقت طفلة روسية عمرها 12 عاما، بعد أن علقت تحت الماء نتيجة سحب ذراعها داخل المضخة الموجودة في حوض السباحة بأحد المنتجعات التركية، الصيف الماضي.
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