يلعبون دون عقود ومستحقات.. لاعبو النجف يشكون النادي لدى الاسيوي

وقال مصدر في إدارة النادي في حديث لـ الخليج 365، إن "لاعبي نادي النجف، تقدموا بشكوى لدى الاتحاد الاسيوي بسبب عدم حصولهم على المستحقات المالية ونسخة من عقودهم منذ انطلاق الدوري الممتاز".

وأضاف المصدر، ان "لاعبي الفريق بدأوا إجراءات التقدم بالشكوى، بعدما يئسوا من إدارة النادي وتجاهلها لمطالبهم"، مبيناً ان "النجف سيكون مهدداً بسحب الرخصة الاسيوية لعدم التزامه بشروط التراخيص".



يذكر أن النجف لعب خمس مباريات في الدوري الممتاز، فاز في واحدة وتعادل في مباراتين، وخسر في مباراتين.