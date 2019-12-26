الوطنية يعرب عن صدمته بتمرير صفقة قانون الانتخابات

اعرب ائتلاف الوطنية، الخميس، عن صدمته بتمرير صفقة قانون الانتخابات، لافتاً الى ان الأحزاب التي تملك المال والسلاح هي المستفيد الاكبر من هذا القانون.
وقال الائتلاف في بيان تلقتا الخليج 365، نسخة منه ان "قانون الانتخابات الذي مُرِر أخيراً، مليء بالألغام والعُقد التي ستُجهض حلم الانتخابات المبكرة - التي ينبغي ان تتميز بقدر عالٍ من الشفافية والنزاهة - كما ستُكرّس هيمنة الأحزاب الحالية فضلاً عن مخالفته بعض بنود الدستور وهو ما يُعتبر التفافاً على ارادة ابناء شعبنا الكريم"، مبينا ان "اعتماد الدوائر المتعددة في المحافظة الواحدة لن تعالج الاشكالات المتعلقة بالتعداد السكاني او الحدود الادارية لكل قضاء مع وجود العديد من الاقضية المستحدثة".
واضاف ان "اعتماد التصويت الاعلى للفائزين سيتسبب بهدر الاف الاصوات، كما ان الاصرار على ابقاء التصويت الالكتروني بدل البايومتري يكشف نيةً واضحة للتلاعب بارادة الناخبين"، موضحاً انه "سيقف مع جميع المتظاهرين السلميين والاتحادات والنقابات وابناء العشائر صفاً واحداً ضد الاشتراك في هذه الفوضى، ونعمل على تعديلها سلميا".
وكان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت، الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب.
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